Inter, Bigica nuovo allenatore della Primavera: il comunicato

12 Lug 2026 - 12:30
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Emiliano Bigica è il nuovo allenatore dell'Inter Primavera. Il tecnico arriva in nerazzurro dopo sei stagioni sulla panchina della Primavera del Sassuolo. Nato a Bari il 4 settembre 1973, Bigica ha legato la sua vita al mondo del pallone: lo ha fatto prima da calciatore, crescendo nelle giovanili della squadra della sua città. A Bari, appena ventenne, ha conquistato la promozione in Serie A da capitano, e nell'anno successivo ha vinto con la Nazionale l'Europeo Under 21 con la fascia al braccio. Una leadership portata a Firenze, dove ha conquistato una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, per poi proseguire la sua carriera tra Napoli, Salernitana, Nocerina, Potenza e Novara, dove si è ritirato nel 2007. 

Da lì è iniziata la sua seconda vita, quella da allenatore. Dopo le prime esperienze tra settori giovanili e calcio dilettantistico, Bigica è stato nominato allenatore degli Allievi Nazionali dell'Empoli: il primo passo del suo percorso nel calcio giovanile, che lo ha portato poi sulla panchina della Fiorentina Primavera nell'estate 2017. Successivamente l'esperienza più recente, quella alla guida del Sassuolo, iniziata nell'agosto 2020: in sei stagioni sulla panchina neroverde, Bigica ha conquistato uno Scudetto Primavera e una Supercoppa 2024.

A Emiliano l'in bocca al lupo per questa nuova, importante, avventura con la Primavera nerazzurra.

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