Lazio, caos mercato: Sarri vuole insigne

La Lazio e Maurizio Sarri continuano a fare i conti con una situazione non semplice: in attesa di capire se la Commissione concederà il via libera totale agli acquisti, oppure se si procederà con quello parziale già assicurato dalle cessioni di Tchaouna e Casale, emergono anche delle visioni contrastanti tra Sarri e Fabiani. Il tecnico toscano ha visto complicarsi già qualche obiettivo di mercato tra cui Simic, Fabbian (per cui il Bologna spara alto) e il giovane Karetsas del Genk (stesso discorso di Fabbian). Fabiani sa che il mercato, qualsiasi sia la decisione della Commissione, dovrà essere un mercato di basso profilo. La richiesta di Sarri, in questo momento, sarebbe quella di portare Lorenzo Insigne nella capitale: l'esterno sarebbe felice di riabbracciare Sarri e di unirsi al progetto Lazio. Il problema, attualmente, è che la società non sarebbe d'accordo con questo investimento, del tutto contrario alla politica di ringiovanimento che Lotito vuole mettere in atto.