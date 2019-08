Stretta finale per il passaggio di Diego Laxalt all'Atalanta. Il Milan ha accolto favorevolmente l'offerta della Dea per l'esterno e ora per chiudere la trattaiva mancherebbe soltanto il via libera del giocatore, che si è preso qualche ora per decidere il suo futuro. Numeri alla mano, i nerazzurri hanno messo sul piatto un milione di euro per il prestito oneroso e 13 per il diritto di riscatto. Per il giocatore a Bergamo sarebbe pronto un contratto di quattro anni dopo l'eventuale conferma la prossima estate.