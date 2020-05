Lautaro-Icardi-Cavani: l'intreccio del mercato nerazzurro

MERCATO INTER

La trattativa Barça-Inter per il passaggio di Lautaro in blaugrana prosegue senza sosta. Restano da valutare le contropartite da aggiungere alla parte cash, I nomi di Vidal e Junior Firpo sono quelli che, al momento, hanno maggiori possibilità di passare in nerazzurro. La volontà dell'attaccante argentino di giocare con Messi rende complicato pensare a un suo futuro in serie A. L'Inter, insomma, cerca una punta, Perso Mertens, che rinnoverà con il Napoli, l'obiettivo numero uno è Cavani.

La chiave per arrivare all'attaccante uruguaiano è Mauro Icardi, Il Psg vuole tenerselo ma non ha la minima intenzione di spendere i 70 milioni pattuiti con l'Inter. Uno sconto ai dirigenti parigini può favorire l'arrivo di Cavani a Milano. L'altro scoglio da superare sarebbe, poi, quello dell'ingaggio che, in Francia, è di 12 milioni all'anno. Una cifra che supera di 4,5 milioni il tetto massimo salariale fissato dai nerazzurri.