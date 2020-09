L'Atletico Madrid cerca un partner per Suarez: c'è Cavani ma spunta anche Milik

DALLA SPAGNA

Diversi attaccanti potrebbero cambiare maglia negli ultimi giorni di mercato scatenando un vero e proprio domino. Secondo il quotidiano spagnolo "AS" l'Atletico Madrid sarebbe sul punto di ridisegnare il proprio reparto avanzato, con Diego Costa in uscita e vicino a un accordo con il Paris Saint-Germain. Un'operazione che potrebbe così permettere ai Colchoneros di provare un nuovo assalto a Edinson Cavani, con il "Matador" che andrebbe a formare una coppia tutta "celeste" con Luis Suarez. Ma, sempre secondo As, nel mirino di Simeone c'è anche Arek Milik: il polacco, accostato anche al Psg, è sempre in uscita dal Napoli.

L'attaccante polacco, per il quale si è fatto avanti anche il Tottenham, è ancora in attesa di chiarire il suo futuro con il club partenopeo: difficile, se non impossibile, la sua permanenza in azzurro.