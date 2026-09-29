Van Dijk si offre al Barcellona: Flick frena e guarda all'Inter

29 Set 2026 - 14:20
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Il futuro di Virgil van Dijk potrebbe essere lontano dal Liverpool. Il difensore centrale e capitano dei Reds, con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e senza un accordo per il rinnovo, si sarebbe proposto a parametro zero al Barcellona per la prossima stagione, come riportato dal quotidiano spagnolo El Nacional.

Nonostante l'olandese abbia aperto alla possibilità di sbarcare in Liga e la dirigenza catalana ne riconosca la leadership e l'enorme esperienza internazionale, l'operazione ha incassato lo stop di Hansi Flick: il tecnico tedesco ha infatti espresso forti perplessità legate all'età del calciatore, preferendo puntare su un profilo più giovane e di prospettiva per un progetto a lungo termine.

Sul taccuino dell'allenatore blaugrana i nomi cerchiati in rosso per rinforzare la retroguardia sono infatti quelli di Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund e del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, lasciando ora alla dirigenza del Barça la scelta finale su quale linea di mercato seguire.

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