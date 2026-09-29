Van Dijk si offre al Barcellona: Flick frena e guarda all'Inter

Nonostante l'olandese abbia aperto alla possibilità di sbarcare in Liga e la dirigenza catalana ne riconosca la leadership e l'enorme esperienza internazionale, l'operazione ha incassato lo stop di Hansi Flick: il tecnico tedesco ha infatti espresso forti perplessità legate all'età del calciatore, preferendo puntare su un profilo più giovane e di prospettiva per un progetto a lungo termine.