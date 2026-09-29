Argentina, Scaloni apre al rinnovo e parla del ricambio della 'Seleccion'

Dopo l'incertezza manifestata nelle interviste successive alla sconfitta nella finale degli ultimi mondiali contro la Spagna, il commissario tecnico della nazionale argentina di calcio, Lionel Scaloni, ha aperto alla possibilità di rinnovare il contratto in scadenza a fine anno confermando di aver iniziato le conversazioni con il presidente della Federcalcio (Afa), Claudio Tapia. "Non ci parlavamo dai Mondiali, ci siamo incontrati per capire se possiamo andare avanti e raggiungere un accordo. C'è disponibilità da entrambe le parti, ma abbiamo appena iniziato a parlarne", ha dichiarato oggi nella conferenza stampa ufficiale convocata prima del ciclo di partite amichevoli che prende il via domani con il match contro la Bolivia nel Mario Alberto Kempes di Cordoba. "Dopo la finale, ho detto che dovevamo riflettere con attenzione. Dovevo valutare bene l'aspetto sportivo — che è fondamentale — senza trascurare quello economico. Dovevamo analizzare la nostra situazione e ciò che ci attende e ho deciso di cercare un accordo. Se non avessi visto la possibilità di competere o di costruire qualcosa di importante, non avrei nemmeno preso in considerazione l'idea di sederci a parlarne", ha aggiunto. Il ct argentino non si è tirato indietro al momento di affrontare la questione del rinnovamento della nazionale e del 'dopo Messi', che indosserà per l'ultima volta la maglietta albiceleste (in una versione speciale approntata per l'occasione) il 6 ottobre nel Monumental di Buenos Aires. "Dopo il Mondiale abbiamo analizzato la situazione ruolo per ruolo: quanti giocatori avranno raggiunto una certa età, a che punto siamo e se possiamo continuare a puntare sullo stile di gioco che vogliamo con questi calciatori", ha detto, concludendo quindi che "crediamo che sia possibile proseguire". "Ci sono giovani in grado di dare il loro contributo e cercheremo anche modi diversi di giocare senza mai perdere di vista il fatto che il nostro stile di gioco ruota attorno al possesso palla e alla valorizzazione di giocatori di qualità", ha aggiunto Scaloni.