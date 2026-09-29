Argentina, Scaloni apre al rinnovo e parla del ricambio della 'Seleccion'

29 Set 2026 - 22:21
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

Dopo l'incertezza manifestata nelle interviste successive alla sconfitta nella finale degli ultimi mondiali contro la Spagna, il commissario tecnico della nazionale argentina di calcio, Lionel Scaloni, ha aperto alla possibilità di rinnovare il contratto in scadenza a fine anno confermando di aver iniziato le conversazioni con il presidente della Federcalcio (Afa), Claudio Tapia. "Non ci parlavamo dai Mondiali, ci siamo incontrati per capire se possiamo andare avanti e raggiungere un accordo. C'è disponibilità da entrambe le parti, ma abbiamo appena iniziato a parlarne", ha dichiarato oggi nella conferenza stampa ufficiale convocata prima del ciclo di partite amichevoli che prende il via domani con il match contro la Bolivia nel Mario Alberto Kempes di Cordoba. "Dopo la finale, ho detto che dovevamo riflettere con attenzione. Dovevo valutare bene l'aspetto sportivo — che è fondamentale — senza trascurare quello economico. Dovevamo analizzare la nostra situazione e ciò che ci attende e ho deciso di cercare un accordo. Se non avessi visto la possibilità di competere o di costruire qualcosa di importante, non avrei nemmeno preso in considerazione l'idea di sederci a parlarne", ha aggiunto. Il ct argentino non si è tirato indietro al momento di affrontare la questione del rinnovamento della nazionale e del 'dopo Messi', che indosserà per l'ultima volta la maglietta albiceleste (in una versione speciale approntata per l'occasione) il 6 ottobre nel Monumental di Buenos Aires. "Dopo il Mondiale abbiamo analizzato la situazione ruolo per ruolo: quanti giocatori avranno raggiunto una certa età, a che punto siamo e se possiamo continuare a puntare sullo stile di gioco che vogliamo con questi calciatori", ha detto, concludendo quindi che "crediamo che sia possibile proseguire". "Ci sono giovani in grado di dare il loro contributo e cercheremo anche modi diversi di giocare senza mai perdere di vista il fatto che il nostro stile di gioco ruota attorno al possesso palla e alla valorizzazione di giocatori di qualità", ha aggiunto Scaloni.

Ultimi video

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

02:27
Accomando su un big dell'Inter: "Addio sicuro!"

Accomando su un big dell'Inter: "Addio sicuro!"

01:41
Accomando: "Juventus, scelto il portiere del futuro"

Accomando: "Juventus, scelto il portiere del futuro"

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

I più visti di Mercato

 Hakan Calhanoglu, Inter

Parametri zero, ghiotte occasioni in scadenza a giugno 2027: uno di loro potrebbe vincere il Pallone d'Oro

Mercato fuori controllo, la Uefa avverte: "La 'bolla' Premier un rischio per l'Europa"

Icardi, Benzema, Sancho e non solo: quanti svincolati di lusso. Sfoglia la FOTOGALLERY

Da Icardi a Benzema, fino a... Sancho: quanti svincolati di lusso FOTO

Accomando su un big dell'Inter: "Addio sicuro!"

Accomando su un big dell'Inter: "Addio sicuro!"

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Accomando: "Juventus, scelto il portiere del futuro"

Accomando: "Juventus, scelto il portiere del futuro"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:21
Argentina, Scaloni apre al rinnovo e parla del ricambio della 'Seleccion'
15:36
Parma, Gilardino nuovo allenatore: il comunicato
14:20
Van Dijk si offre al Barcellona: Flick frena e guarda all'Inter
13:40
Totti: "Se avessi dovuto lasciare la Roma, in Serie A avrei scelto una sola squadra"
12:24
Balde ai margini del Barcellona: duello in Serie A per gennaio