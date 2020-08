L'anomalia del Chelsea: un mercato da 250 milioni di euro

Bloccato per due anni dalle sanzioni Fifa, Roman Abramovich è ripartito con il botto, alla faccia del resto del mondo del calcio bloccato dalla crisi economica dovuta alla pandemia. Se il Barcellona e la Juventus sono costrette a vendere, il Real Madrid sembra avere abbandonato per una volta gli ingaggi faraonici e anche gli emiri, vedi alla voce Psg e City, sono pronti a prendere Messi ma senza la clausola da 700 milioni, il Chelsea sembra vivere su un altro pianeta. I conti fanno impressione. Il primo ad arrivare è stato Hakim Ziyech, dall'Ajax, per 40 milioni. Il secondo Timo Werner, dal Lipsia, per 60. Poi è stata la volta di Ben Chilwell, difensore del Leicester, costato 56. Per ultimo, ma ancora non ufficiale, c'è Kai Havertz, del Bayer Leverkusen, il cui prezzo, tutto compreso, si aggira intorno ai 100 milioni.