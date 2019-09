Manuel Garcia Quilon, agente di José Maria Callejon, ha fornito gli aggiornamenti sulla situazione del suo assistito (contratto in scadenza nel 2020). "Il Napoli non mi chiama da un mese, suppongo che ci risentiremo ora che il calciomercato si è concluso. È stata avanzata una prima proposta, ma non ha soddisfatto le condizioni del giocatore", rivela il procuratore dell'ala spagnola a CalcioNapoli24.it.