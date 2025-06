La Serie A può aspettare: Farioli allenerà il Porto. La firma entro la fine della settimana

La Serie A può aspettare. Francesco Farioli riparte dal Portogallo, dopo la fine dell'avventura sulla panchina dell'Ajax, durata un anno. Il tecnico italiano allenerà il Porto, che ha deciso di puntare su di lui al posto di Martin Anselmi dopo l'eliminazione al Mondiale per Club già nella fase a gironi. In queste settimane il nome di Farioli era stato accostato a diverse squadre italiane, dalla Fiorentina per il dopo Palladino, all'Atalanta per il post Gasperini e alla Roma per proseguire il lavoro di Claudio Ranieri. Il tecnico toscano firmerà con i lusitani un contratto fino al 2027 con opzione per un altro anno. L'ufficialità arriverà entro la fine di questa settimana.