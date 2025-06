Kamaldeen Sulemana attende solo l'ufficialità, alla riapertura del mercato estivo, per diventare un giocatore dell'Atalanta. Il nazionale ghanese classe 2002, attaccante esterno in arrivo dal Southampton, ha svolto le visite mediche presso il partner societario Habilita, nella sede allo stadio di Bergamo. Sulemana, allenato la scorsa stagione dall'attuale allenatore nerazzurro Ivan Juric, arriva a Bergamo per 17 milioni più 4 di bonus e il 10 per cento sulla futura rivendita.