L'agente di Skriniar: "A gennaio contatti con il Napoli"

Roberto Sistici, agente di Milan Skriniar, ha parlato ai microfoni di Stile Tv raccontando un retroscena con al centro il suo assistito: "Skriniar ha avuto contatti col Napoli nella precedente sessione di mercato, in questa no. Ci sono varie situazioni aperte, ha un contratto col Psg e penso che verso la metà di luglio, quando finirà anche il Mondiale per club, il mercato inizierà nel vivo. Quindi, interessamenti ce ne sono, ma siamo ancora nella fase embrionale". E ancora: "A gennaio parlai con il Napoli, oggi però non so quali siano i programmi e i progetti del Napoli, non ci sono contatti. Alla fine sono state fatte altre scelte, ma al momento Napoli non è una strada aperta".