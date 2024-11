LA SALERNITANA ESONERA MARTUSCIELLO

La notizia era nell'aria da qualche ora, ma la conferma è arrivata nella mattinata di lunedì 11 novembre: Giovanni Martusciello non è più l'allenatore della Salernitana. L'ex tecnico della Lazio è stato esonerato come spiegato dal club campano. "La Salernitana comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Giovanni Martusciello. Il club ringrazia sinceramente il tecnico per l’impegno, la professionalità, la dedizione quotidiana e l’attaccamento dimostrati fin dall’inizio della sua esperienza al servizio della causa.

A mister Martusciello vanno gli auguri di un futuro professionale ricco di soddisfazioni".