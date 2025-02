La Roma vuole Saelemaekers, ma il Milan alza la posta

Alexis Saelemaekers è sempre più un punto fermo della Roma tanto da spingere i giallorossi a puntare all'acquisto definitivo. Il centrocampista belga è ancora di proprietà del Milan e, come riportato da Calciomercato.com, i rossoneri avrebbero alzato la posta in gioco chiedendo a gennaio 25 milioni di euro per il riscatto. Il club capitolino non sarebbe pronto a spingersi così in alto dopo che inizialmente ci si era accordati sugli 8-10 milioni di euro, motivo per cui si potrebbe pensare di trovare una soluzione attorno ai 20 milioni.