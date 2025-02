La Roma è particolarmente soddisfatta dalle prestazioni mostrate da Alexis Saelemekers durante la stagione nonostante qualche problema fisico l'ha frenato. Il giocatore belga rimarrà difficilmente in giallorosso come confermato da La Gazzetta dello Sport che ha sottolineato come il Milan e Sergio Conceincao vorrebbero puntare su di lui per la prossima stagione.