LA ROMA FISSA L'INCONTRO PER VERETOUT

22/06/2019

La Roma insiste per Veretout. Il direttore sportivo giallorosso Petrachi ha fissato per l'inizio della prossima settimana un incontro con il procuratore del centrocampista della Fiorentina: l'offerta per il club viola dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni più bonus, magari inserendo nell'accordo anche il prestito di Karsdorp.