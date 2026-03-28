La Roma fa sul serio per Brandt: arrivano conferme dalla Germania

La Roma continua a pianificare il futuro. Il mercato è ancora lontano ma i giallorossi iniziano a muovere i primi passi verso alcuni degli obiettivi in lista. Una dello occasioni più ghiotte è quella relativa a Julian Brandt. Il trequartista tedesco classe '96 andrà a scadenza con il Borussia Dortmund e al momento le trattative per il rinnovo sono arenate. Tutto fa pensare che Brandt a giugno possa lasciare i gialloneri a zero. Per questo è diventato un obiettivo concreto della Roma.

Il tedesco, tra l'altro, agisce sulla trequarti, nelle zone di campo calcate da Paulo Dybala. La Joya sembra prossimo all'addio alla Capitale per fare ritorno in Patria, in Argentina. Ecco che allora Brandt potrebbe colmare il vuoto lasciato dal 21. In Germania, il quotidiano Bild, conferma le voci riguardo un possibile approdo del trequartista del Dormtund alla corte di Gasperini. Brandt in questa stagione, tra tutte le competizioni, ha raccolto 34 presenze totali in cui è andato in gol per 10 volte e ha fornito 3 assist. Fantasi e gol sulla trequarti di cui la Roma ha estremo bisogno.