La richiesta di Ten Hag: Dybala al Manchester United e quella clausola che favorirebbe l'addio alla Roma 

DALL'INGHILTERRA

Il calciatore argentino ha il contratto in scadenza nel 2025, tuttavia dal 1 luglio scatterà la clausola di 12 milioni di euro valida per l'estero

© Getty Images Paulo Dybala è ancora una volta uno dei pezzi pregiato del mercato della Roma. Se nel 2022 si trattava del grande acquisto da parte della società capitolina, a distanza di due anni la Joya potrebbe diventare un caso complice le sirene che arrivano dall'Inghilterra. Il calciatore argentino, attualmente impegnato in Copa America, ha il contratto in scadenza nel 2025, ma con una clausola di dodici milioni di euro per l'estero che scatterà il prossimo 1 luglio. Un aspetto che ha incuriosito particolarmente il Manchester United.

Vedi anche roma La Roma guarda in casa Juventus: piace anche Soulé Secondo quanto riportato da The Sun il club inglese sarebbe intenzionato ad acquistarlo durante la sessione estiva per accontentare Erik Ten Hag, deciso a ripartire proprio con il sudamericano. Per questo motivo i Red Devils potrebbero formulare un'offerta che rispetti le richieste giallorosse e rafforzare la fase offensiva. Chiaramente sarà necessario attendere la volontà del giocatore visto che i capitolini là davanti si sono già privati di Andrea Belotti e presto anche di Tammy Abraham, ma oltre a quello in casa United dovranno accelerare i tempi visto che la clausola avrà una validità fino al 31 luglio prossimo.