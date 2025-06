La Lazio riscatta Nuno Tavares: contratto di tre anni

La Lazio inizia a costruire la squadra da consegnare a Maurizio Sarri partendo dalla conferma dei punti fermi dell'ultima stagione. I biancocelesti hanno comunicato ufficialmente il riscatto di Nuno Tavares dall'Arsenal per 6 milioni di euro. Il club del presidente Lotito ha tesserato il classe 2000 per 3 stagioni fino al 30 giugno 2028. Nella prima annata in Italia, il portoghese ha giocato 30 partite (23 in Serie A) servendo 9 assist e rivelandosi una delle sorprese positive della stagione.