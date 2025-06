Il Pisa vuole un allenatore da progetto: i toscani pensano a Domenico Tedesco

Il Pisa sta cercando il sostituto di Filippo Inzaghi, che è diretto verso il Palermo. Il Corriere dello Sport-Stadio ha lanciato l'indiscrezione di un possibile interesse del club toscano per Domenico Tedesco. Il tecnico italiano nella sua carriera ha guidato top club in Germania come lo Schalke 04 e il Lipsia con cui ha vinto anche una coppa Nazionale. L'ultima sua esperienza è stata sulla panchina del Belgio con cui non è andato oltre gli ottavi di finale a Euro 2024. Quello dell'allenatore italo-tedesco corrisponderebbe al profilo ricercato dalla società del presidente Corrado: tecnico in grado di impostare un progetto a lungo temine.