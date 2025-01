La Juventus annuncia la separazione da Danilo: il comunicato ufficiale

Dopo il saluto di Danilo via social, anche la Juventus ha annunciato la separazione dal difensore brasiliano ex Manchester City. Così il club bianconero: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente con il calciatore Danilo Luiz da Silva il contratto di diritto alle prestazioni sportive. Tale operazione non genera un impatto economico sull’esercizio 2024/2025, in quanto l’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore da contabilizzare nel primo semestre dell’esercizio, pari a € 2,5 milioni, sarà compensato da un minore ammortamento, per pari ammontare, nel secondo semestre dell’esercizio stesso".