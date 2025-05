La Juve vuole strappare Pintus al Real: indizio sul futuro di Conte?

La Juventus punta Antonio Pintus, uno dei migliori preparatori atletici in circolazione. L'italiano è entrato da qualche anno nello staff di Carlo Ancelotti al Real Madrid, ma con l'addio del tecnico di Reggiolo il futuro di Pintus a Madrid non è più certo. Per questo la Juventus, secondo quanto riporta il portale spagnolo Relevo, starebbe provando a riportarlo in Italia. Pntus, tra l'altro, prima di entrare nello staff di Carletto ha lavorato per anni al fianco di Antonio Conte: che sia una richiesta specifica del tecnico salentino in vista di un futuro ritorno a Torino? Per il momento si tratta ancora di supposizioni, ma l'approdo di Pintus alla Juve potrebbe essere un ulteriore incentivo per Conte.