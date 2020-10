La Juve torna alla carica per Alaba: a giugno può arrivare a parametro zero

IL COLPO

E' stato ed è uno dei giocatori più cercati dalle big del calcio europeo. Un'occasione ghiotta, visto il contratto in scadenza nel prossimo giugno. David Alaba non ha intenzione di restare in Baviera e il fatto che non si parli più di rinnovo con il Bayern è più che un indizio. La Juventus si è mossa per tempo ed è già a buon punto nella trattativa con l'entourage del giocatore. Alaba può arrivare a parametro zero alla fine di questa stagione o addirittura, visti i buoni rapporti con il Bayern Monaco, il prossimo gennaio.

Alex Sandro, al di là dei problemi fisici attuali, non ha particolarmente convinto nella scorsa stagione. Frabotta è ancora troppo giovane e Cuadrado si deve adattare in un ruolo non suo. Ecco perché Alaba servirebbe il prima possibile a una Juventus che riuscirebbe così a risolvere il problema della fascia sinistra. Il difensore austriaco, poi, ha dimostrato di essere uno dei giocatori più duttili in Europa, visto che è stato spesso impiegato come centrale e che si è ritrovato nel passato a essere schierato anche in mezzo al campo.

La dirigenza bianconera ha un rapporto particolarmente stretto con il Bayern, come dimostra anche la recente vicenda Douglas Costa. Possibile quindi che si possa raggiungere un accordo per portare Alaba a Torino già nel mercato di gennaio.