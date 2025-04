La Juventus ha individuato in Sandro Tonali il grande colpo per l'estate e sta cercando di concretizzarlo. Non sarà facile convincere il Newcastle, che si aspetta almeno 70 milioni di euro, ma i bianconeri proveranno a convincere la dirigenza inglese mettendo sul piatto cash e il cartellino di Douglas Luiz o Dusan Vlahovic. Lo scrive Tuttosport.