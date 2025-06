La Juve non molla David: incontro con gli agenti del canadese

La Juve continua a flirtare con Jonathan David. Il canadese, libero di firmare con chi vuole, nonostante la corte di tantissimi top club europei non ha ancora trovato accordi con nessuno, complici anche le alte richieste tra ingaggio e commissioni agli agenti. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport però, i bianconeri, sull'onda dell’entusiasmo (e degli introiti) del Mondiale per Club, vogliono fare un nuovo tentativo per l'ex punta del Lille. Il neo ad Damien Comolli dopo aver assisitito all'ottima prestazione contro il Wydad si p imbarcato su un volo per Torino. Nell'agenda del direttore francese ci sarebbe anche un incontro diretto con gli agenti di David per capire se in queste settimane è cambiato qualcosa nelle richieste del giocatore.