Ritorno di fiamma in casa Juve per Karim Adeyemi. L'attaccante del Borussia Dortmund, a lungo inseguito anche dal Napoli nel mercato invernale, si appresta a cambiare agente, passo che dovrebbe agevolarne l'uscita dal club tedesco in estate. I gialloneri, però, non hanno intenzione di fare sconti e chiedono 50 milioni (45 + 5 di bonus). Lo riporta Calciomercato.com.