La Juve ha individuato il dopo Higuain: è Kaio Jorge del Santos

MERCATO

Nei tempi duri del Covid anche il mercato si compica. La Juve si sta comunque portando avanti pensando alla prossima stagione quando, molto probabilmente, Higuain non sarà più il fulcro dell'attacco bianconero. Il nome caldo è quello di Kaio Jorge, del Santos. Giovanissimo, è nato il 24 gennaio 2002, ha già impressionato gli addetti ai lavori durante il campionato del mondo Under 17 quando ha vinto il titolo con il Brasile.

Tra i giovani seguiti da Paratici e dal suo staff l'attaccante brasiliano è quello che più ha impressionato gli osservatori bianconeri. La sua capacità di giocare spalle alla porta permettendo gli inserimenti dei compagni che arrivano da dietro è uno degli aspetti che più hanno colpito gli addetti ai lavori dei migliori club europei.

Resta da capire la formula per arrivare al giocatore. Va innanzitutto convinto il Santos ad abbassare la cifra della clausola rescissoria che si avvicina ai 75 milioni di euro. La società paulista non vuole scendere sotto i 30 milioni mentre la Juve non è disposta ad andare oltre ai 15. Dalla possibilità di limare questa differenza si potrà capire se il futuro di Kaio Jorge potrà tingersi di bianconero.