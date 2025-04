Le ultime sette gare di campionato della Juventus saranno decisive per stabilire il futuro di Douglas Luiz. A giugno non è da escludere una cessione direzione Premier: per evitare una minusvalenza, scrive il Corriere dello Sport, per i bianconeri sarà necessario incassare non meno di 40 milioni di euro. Possibile che si decida di intavolare un affare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.