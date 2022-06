La Juve chiude la porta a Di Maria: troppa l'incertezza del Fideo

MANOVRE BIANCONERE

Alle spalle dell'argentino si muovono anche Barcellona e il nuovo Rosario Central di Tevez

La Juventus ha esaurito la pazienza: come scrive la Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha deciso di abbandonare la pista Angel Di Maria. L'ex giocatore di Real, United e PSG non ha ancora risposto all'offerta contrattuale della Vecchia Signora. La Juve si era spinta fino a 7 milioni lanciando di fatto un ultimatum al Fideo, che però si è mostrato ancora una volta titubante. Possibile che sullo sfondo pesino molto gli interessi di Barcellona e Rosario Central - l'Apache Carlitos Tevez ha infatti chiamato il suo caro amico in Argentina.

Vedi anche juventus Tra la Juve e Di Maria si inserisce... Tevez L'argentino ha tenuto in sospeso la trattativa con i bianconeri fino a raggiungere un punto di non ritorno: alla base della virata, c'è soprattutto un silenzio sospetto da parte del suo entourage. Possibile che Di Maria attenda ancora una proposta da parte del Barcellona, che dopo l'ultima assemblea dei soci sembra pronto a ributtarsi sul mercato. Un'alternativa che ha preso sempre più quota è quella di un ritorno in patria: Carlos Tevez, alla sua prima avventura da allenatore sulla panchina del Rosario Central, lo ha chiamato a gran voce.

La Juve, incassata la "doppia spunta blu" del Fideo, si è rifiutata di passare in secondo piano. Oltre a questo, aleggiava il sospetto che Di Maria volesse trasferirsi sotto alla Mole solamente per candidarsi all'imminente Mondiale, senza prendere a cuore la causa bianconera.

Ora, Cherubini e Arrivabene valuteranno altri orizzonti: i nomi di Berardi e Zaniolo sono i più caldi, e i discorsi con Sassuolo e Roma potrebbero intensificarsi nelle prossime ore.