L'ultimo giorno di mercato in diretta: i nostri appuntamenti

© sportmediaset

Ultimo giorno di mercato e tante trattative ancora aperte. Dall'hotel Sheraton di Milano i nostri inviati Claudio Raimondi, Daniele Miceli e Simone Redaelli si collegheranno in diretta per aggiornarvi su tutti gli affari in corso. Gli appuntamenti ogni ora in streaming sul nostro sito e sulla nostra app per non perdere nessun colpo di mercato.