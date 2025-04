L'Inter vuole Fabbian, il Bologna non fa sconti: la situazione

Giovanni Fabbian sta crescendo con la maglia del Bologna, tuttavia il suo futuro potrebbe esser lontano dall'Emilia. Il centrocampista classe 2003 è nel mirino dell'Inter che starebbe valutando di far valere il diritto di recompra fissato a dodici milioni di euro, tuttavia il club rossoblu non ha intenzione di lasciarsi scappare il giovane talento da valutare un'operazione con l'inserimento di contropartite tecniche per trovare un eventuale accordo che vada oltre il prezzo preventivato.