In scadenza a giugno con lo Spezia, Nicolò Bertola non rinnoverà il contratto con i liguri. E così attenzione all'Inter che potrebbe acquistarlo già a gennaio (possibile un investimento di poco superiore al milione di euro) per poi lasciarlo in prestito ai bianconeri fino a giugno. In corsa con i nerazzurri ci sono anche Bologna e Torino.