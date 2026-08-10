L'Inter fa cassa "alla Real": ceduti i giovani Kamate e Zouin

L'Inter in questo mercato sta faticando a trovare una sistemazione ai propri esuberi. Una situazione che sta bloccando anche il mercato in entrata, vedi i casi Romero-Jones. Mentre i vertici nerazzurri cercano una sistemazione principalmente per Asllani e Frattesi, sono state ufficializzate le cessioni di due ragazzi: Issa Kamate e Aymen Zouin. L'esterno francese classe 2004 è a un passo dall'Espanyol per circa 3 milioni e il 50% sulla rivendita mentre l'ala offensiva italo marocchina del 2006 finisce al Parma a titolo definitivo con diritto di recompra a favore dei nerazzurri.