L'Inter fa cassa "alla Real": ceduti i giovani Kamate e Zouin

10 Ago 2026 - 13:03
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L'Inter in questo mercato sta faticando a trovare una sistemazione ai propri esuberi. Una situazione che sta bloccando anche il mercato in entrata, vedi i casi Romero-Jones. Mentre i vertici nerazzurri cercano una sistemazione principalmente per Asllani e Frattesi, sono state ufficializzate le cessioni di due ragazzi: Issa Kamate e Aymen Zouin. L'esterno francese classe 2004 è a un passo dall'Espanyol per circa 3 milioni e il 50% sulla rivendita mentre l'ala offensiva italo marocchina del 2006 finisce al Parma a titolo definitivo con diritto di recompra a favore dei nerazzurri.

Delle soluzioni per mandare a giocare i giovani con regolarità senza perderne il controllo. Una strategia molto simile a quella che il Real Madrid sta portando avanti con i prodotti de La Fabrica: non solo Nico Paz e Jacobo Ramon, quest'anno anche Gonzalo Garcia, César Palacios e Víctor Valdepeñas hanno lasciato Valdebebas con formule simili. 

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