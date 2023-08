L'Inter attende l'arrivo di Pavard e "prenota" le visite mediche del francese

© Getty Images

"Sì, va bene, tutto ok: ma quando arriva Pavard, quando fa le visite, quando firma?". Le domande che si fanno oggi i tifosi dell'Inter sono queste, interrogativi venati da una strisciante ansia. E tutto sommato è difficile dar loro torto, dopo un'estate che non ha risparmiato colpi di scena nel profondo restyling di una rosa che oggi, con il francese, si può dire non solo completa ma anche altamente competitiva. Usiamo l'indicativo perché la trattativa con il Bayern è chiusa, nel senso che l'accordo tra i due club è totale: 30 milioni più due di bonus. Per il giocatore contratto di cinque anni, ingaggio da 4 milioni netti a stagione, con i benefici a favore dell'Inter del Decreto Crescita. Diciamo allora che se tutto va come sperato (il Bayern sembra aver individuato in Geertruida del Feyenoord il sostituto del francese), gli interrogativi dei cuori nerazzurri troveranno soddisfazione a breve: l'Inter conta di poter avere il via libera dai tedeschi già oggi per poter poi far svolgere le visite mediche domani. La convinzione, in ogni caso, è che lunedì a Cagliari, Simone Inzaghi potrà avere Pavard a sua disposizione. Stavolta non ci sono ribaltoni all'orizzonte.