L'ex Real Madrid Sergio Ramos giocherà in Messico

Senza una squadra da quando ha lasciato il Siviglia, il difensore spagnolo Sergio Ramos, 38 anni, ha firmato un contratto di un anno con il Rayados de Monterrey, ha annunciato il club messicano. La leggenda del Real Madrid tornerà in campo dopo quasi un anno di inattività con la maglia numero 93, in riferimento al gol decisivo segnato nei minuti di recupero nella finale di Champions League del 2014 contro l'Atlético Madrid. Determinato a proseguire la sua carriera, l'ex capitano della nazionale spagnola, secondo quanto riportato dalla stampa iberica, lo scorso anno ha rifiutato diverse offerte provenienti dall'Arabia Saudita per tornare al Siviglia FC, la squadra dove ha iniziato a giocare, in difficoltà economiche e sportive, 18 anni dopo la sua partenza. L'ex del PSG è considerato uno dei più grandi difensori della storia, con un palmares immenso (25 titoli, tra cui un Mondiale, 2 Campionati Europei, 4 Champions League, 5 Liga e 2 Ligue 1).