L'ex Juve Calvo riparte dall'Aston Villa: ufficiale il nuovo incarico

Nuova avventura per Francesco Calvo, ex Managing Director Revenue & Football Development della Juventus. Dopo l'addio al club bianconero, Calvo ha deciso di sposare il progetto Aston Villa dove ricoprirà il ruolo di Presidente delle Operazioni Commerciali del Club. "È un grande onore per me entrare a far parte di questo Club in un momento così emozionante. Tutti nel mondo del calcio conoscono la storia e il tifo appassionato per l'Aston Villa. Negli ultimi anni, abbiamo visto questo iniziare a essere accompagnato da successi sul campo e progressi fuori dal campo sotto l'ambiziosa proprietà di V Sports. Non vedo l'ora di lavorare con il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, Unai Emery e tutti all'Aston Villa per continuare a far progredire questa grande istituzione", le parole di Calvo ai canali ufficiali del club inglese.