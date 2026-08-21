L'ex Bologna Lykogiannis torna in Grecia: ha firmato con l'AEK Atene

L'AEK annuncia l'ingaggio di Charalampos Lykogiannis, che ha firmato un contratto con il club fino all'estate del 2028.



Nato il 22 ottobre 1993, Charalampos Lykogiannis gioca come terzino sinistro. Agli inizi della sua carriera ha militato nell'Olympiakos, nel Levadiakos e nell'Ergotelis, ma ha trascorso la maggior parte della sua carriera all'estero. Per due stagioni e mezzo (2015-18) ha giocato nello Sturm Graz, squadra austriaca, prima di trascorrere otto anni in Serie A, prima con il Cagliari dal 2018 al 2022, collezionando 109 presenze e segnando 5 gol in tutte le competizioni, e successivamente con il Bologna, dove ha totalizzato 92 presenze e 4 gol in partite ufficiali. Il nuovo acquisto dell'AEK vanta 6 presenze con la nazionale greca. Charalampos, benvenuto all'AEK! Ti auguriamo buona salute e ogni successo con la nostra squadra!