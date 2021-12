L'Atalanta piazza il colpo Boga: al Sassuolo 22 milioni di euro

AFFARE FATTO

Domani le visite con i nerazzurri, poi andrà in Coppa d'Africa

L'Atalanta piazza il primo colpo del calciomercato di gennaio e prende Jeremie Boga del Sassuolo. Domani verrà perfezionata l'operazione da 22 milioni di euro più bonus con le visite mediche già fissate. L'esterno offensivo è stato convocato dalla Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa che inizierà il 9 gennaio. Boga, quindi, potrebbe essere indisponibile fino al 6 febbraio.

Un rinforzo importante per Gasperini che, però, per averlo a disposizione a Zingonia dovrà pazientare ancora un pochino. Esterno d'attacco sinistro che in questa stagione si è un po' perso con solo 12 presenze, 673' giocati e zero gol in neroverde. Ora l'occasione del rilancio con i bergamaschi che hanno dimostrato di crederci parecchio versando nelle casse del Sassuolo più di 20 milioni di euro. Un colpo sicuramente importante per continuare a sognare qualcosa di grande, anche se lo scudetto dalle parti di Bergamo non si può nominare.