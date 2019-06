L'ARSENAL SI MUOVE PER VERETOUT

09/06/2019

L'Arsenal prova a sfidare il Napoli per il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout. Secondo quanto scrive L'Equipe, il regista francese, ha bene impressionato nelle 33 partite giocare in Serie A nella scorsa stagione tanto da attirare l'attenzione dei Gunners. Arsenal che invece difficilmente riuscirà a convincere Samuel Umtiti a lasciare il Barcellona. Il centrale francese, obiettivo anche della Juventus, nel corso di una intervista a RTL France ha ribadito la sua intenzione di restare in Spagna. "Ho avuto una stagione complicata, ma sarò ancora a Barcellona la prossima stagione", ha detto.