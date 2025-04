Dopo essere stato protagonista per anni, Jorginho sembra essere entrato nella fase calante della sua carriera. Il contratto del play italobrasiliano con l'Arsenal scadrà a giugno e i Gunners non sembrano interessati a prolungarlo. Jorginho ha già avuto proposte da diverse squadre: quella più avanti, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, sarebbe il Flamengo. Al momento non ci sarebbero squadre dell'Arabia Saudita in trattativa con il giocatore.