Cristiano Ronaldo aveva già salutato, con un post social, l'Al Nassr ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Arabia. Hierro, ds dell'Al Nassr, aveva già dichiarato come non volesse perdere CR7 e nelle scorse ore ha inviato un'offerta al portoghese per il rinnovo, promettendo anche una campagna acquisti importante per convincerlo: Hancko e Luis Diaz i nomi, secondo quanto scrive Fabrizio Romano.