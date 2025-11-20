L'agente Gardi: "Osimhen al Galatasaray a lungo, è un leader"

L'agente ha poi elencato i motivi per cui il bomber non avrebbe motivo di lasciare Istanbul: "È felice a Istanbul, ha un ottimo stipendio, è amato da milioni di fans, il Galatasaray è competitivo in Champions League e la squadra di Buruk gioca alla grande. Perché dovrebbe cambiare?". Interrogato sulla presenza di una clausola rescissoria sul suo contratto, Gardi ha risposto: "No, non mi risulta."