L'agente Gardi: "Osimhen al Galatasaray a lungo, è un leader"

George Gardi, procuratore che è entrato da intermediario nella trattativa Napoli-Galatasaray per Osimhen, ha concesso una lunga intervista a Sky Sport Germania, svelando il futuro del nigeriano: "Victor ha firmato per essere parte di un progetto e un progetto non vuol dire restare per una stagione," ha dichiarato Gardi. "Il Galatasaray ha un progetto, io lo vedo come un leader".
Gardi ha sottolineato il ruolo che Osimhen avrà nel club a lungo termine: "Con la personalità che ha, Victor può aiutare il Gala a crescere ancora e raggiungere i traguardi che si è prefissato. Non lo vedo come un giocatore destinato a restare una sola stagione ma un punto di riferimento per le prossime annate, che aiuterà anche ad arrivare i prossimi big".
L'agente ha poi elencato i motivi per cui il bomber non avrebbe motivo di lasciare Istanbul: "È felice a Istanbul, ha un ottimo stipendio, è amato da milioni di fans, il Galatasaray è competitivo in Champions League e la squadra di Buruk gioca alla grande. Perché dovrebbe cambiare?". Interrogato sulla presenza di una clausola rescissoria sul suo contratto, Gardi ha risposto: "No, non mi risulta."