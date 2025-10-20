L'agente di Rugani: "Rinnovo scelta della Juve e ne siamo grati"

"È una scelta totalmente della Juventus". Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, commenta così a TMW il rinnovo del difensore bianconero: "È motivo di grandissimo orgoglio ed è anche un bell'attestato di una responsabilità che uno si prende, giustamente. Quando sono dieci anni in cui stai in un club devi avere una coscienza maggiore rispetto a quella di prima. Non si pensa solamente a una prestazione o meno, interessa quell'ampio respiro che può coinvolgere la Juventus. Vogliamo rivolgere una grosso ringraziamento alla nuova dirigenza perché non ci conosceva bene, sono tre mesi di frequentazione e siamo arrivati a questo punto. Siamo molto grati".