L'Inter si gode Bonny: poteva finire allo Stoccarda

20 Ott 2025 - 22:07
© IPA

L'inter si gode l'impatto super di Ange Yoan Bonny. Il 21enne francese sta sfruttando tutte le occasioni che Chivu gli sta lasciando: per ora il suo score parla di 3 gol e 3 assist in 7 giornate. I nerazzurri sono felicissimi del suo apporto che sta ampiamente giustificando l'investimento da 23 milioni più bonus fatto in esatte per strapparlo al Parma. Il matrimonio tra il francese e l'Inter però è stato messo in dubbio dall'inserimento all'ultimo dello Stoccarda. I tedeschi, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, erano pronti a mettere sul piatto 29-30 milioni per il Parma e la titolarità garantita oltre che una clausola rescissoria abbordabile. Bonny però non ha mai avuto dubbi: voleva l'Inter. Una scelta che, per il momento, si è rivela più che azzeccata.  

