Klopp, il retroscena: "Nel 2016 ho rifiutato lo United"

Jurgen Klopp sulla panchina dello United? Nel 2016, a sentire proprio il tecnico tedesco, c'era stata un'offerta: "Era il 2016. Abbiamo fatto alcune riunioni in cui mi hanno illustrato il loro progetto ma mi hanno prospettato cose che non mi hanno convinto. 'Ti prenderemo tutti i giocatori che ti servono, prenderemo lui ì, lui e lui'. Io intanto ero lì seduto e pensavo: questo non è il mio tipo di progetto. Non volevo riportare allo United Pogba e Cristiano, sono cose che non funzionano e che non aiutano il club sul lungo termine". Ha raccontato Klopp al podcast "Diary of a CEO"