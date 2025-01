L'agente di Mosquera dice no alla Juventus: "Non lascerà il Valencia a gennaio"

Sfuma un altro obiettivo per la Juventus che per la difesa aveva messo nel mirino Christian Mosquera del Valencia. Il difensore spagnolo non si muoverà dalla Spagna come riportato dal suo agente Sergio Barila ai microfoni di TuttoJuve: "Cristhian non vuole andar via in questa sessione di mercato. Lui pensa solo ad aiutare il suo club a raggiungere gli obiettivi prefissati - ha commentato Barila -. Diverse squadre lo avrebbero voluto ingaggiare a gennaio, ma lui pensa solo al Valencia. Poi analizzeremo la situazione e più avanti penseremo al futuro, ha ancora un anno di contratto (scadenza 2026 NdR). Adesso, però, non è il momento di parlare di altri club anche per rispetto del Valencia"