L'agente di Meret: "Dialogo col Napoli molto positivo, nulla di vero sull'Inter"

Tradotto, si tratta di raggiungere un soddisfacente accordo economico. Le basi per farlo ci sono: "Noi riteniamo che Alex meriti un certo tipo di contratto e il Napoli su questo è d’accordo, però chiaramente c’è un aspetto finanziario che deve essere discusso. Ma io rimango assolutamente ottimista e posso anche dire tranquillamente che anche tutte le voci che ci sono e che leggo (relative appunto all’Inter, ndr) non sono assolutamente vere. Alex è proprio concentratissimo sulla stagione e noi sinceramente non abbiamo mai avuto mire diverse da quella appunto di concentrarsi su una trattativa di rinnovo. Dopo è chiaro che nel momento in cui ci si dovesse rendere conto che non è possibile rinnovare, è normale che ci si guarderà intorno ma insomma la priorità è assolutamente quella del rinnovo col Napoli".