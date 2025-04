L'agente di Cambiaso: "Felice alla Juventus"

Del futuro di Andrea Cambiaso si è parlato moltissimo. A gennaio sembra che il City si fosse fatto sotto per il terzino della nazionale con un'offerta pesante nell'ordine dei 60 milioni di euro. Non abbastanza per la Juventus, che per il suo gioiello chiedeva 80 milioni. Se tutto questo fosse confermato, ci sarebbe da aspettarsi il nuovo assalto dei Citizens nella finestra di mercato estivo. Sul futuro di Cambiaso ha parlato il suo agente a TuttoMercatoWeb: "È assolutamente concentrato sulla Juventus. È normale che ci siano queste sirene essendo uno dei terzini più forti d'Europa. Ci sono un po' di movimenti in giro, per esempio Alexander Arnold sembra che possa andare al Real Madrid ma in generale ci sono varie situazioni che potrebbero movimentarsi. A lui in questo momento non interessa nulla, il suo obiettivo è la Juventus e fare benissimo lì. È assolutamente felice alla Juventus, lo ha sempre detto in mille modi e in mille sedi. Il suo sogno è riportare la Juventus a grandissimi livelli, di giocare nella Juventus e di fare una grande carriera alla Juventus, aiutando il club a tornare vincente al pari delle big europee. Ma non ho dubbi sul fatto che entro uno due anni ce la farà".