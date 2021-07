L'agente Camano: "Hakimi sogna di tornare un giorno al Real Madrid"

FUTURO PROSSIMO

Il procuratore del marocchino, appena ceduto dal PSG all'Inter, sembra già guardare oltre

La cessione di Achraf Hakimi dall'Inter al Paris-Saint Germain è di soli quattro giorni fa ma il suo procuratore, Alejandro Camano, sembra già guardare oltre: "Ci riserviamo l'illusione e il sogno che Achraf torni al Real Madrid, perché è nato a Madrid, è cresciuto a Madrid e come obiettivo finale, un giorno, vorrebbe tornare a giocare per il Real Madrid". PSG.FR

Camano, parlando a Onda Cero, ha poi spiegato un retroscena dell'affare Inter-PSG: "Il Real aveva la possibilità di pareggiare l'offerta ma non l'ha fatto anche se per un attimo, sia io che Hakimi, abbiamo avuto l'illusione che si potesse tornare in Spagna". E sul Chelsea: "Sì, anche loro hanno pensato ad Achraf, il fatto che siano diventati campione d'Europa forse li ha fatti tornare sui propri passi".