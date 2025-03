Kvara, il retroscena: prima del Psg era a un passo dal Liverpool

Un'offerta monstre rifiutata negli ultimi giorni del mercato estivo. Khvicha Kvaratskhelia a gennaio si è trasferito al Psg per una cifra intorno ai 70 milioni di euro, ma avrebbe potuto salutare Napoli già a fine estate. Negli ultimi giorni della sessione di mercato il Napoli avrebbe ricevuto un'offerta dal Liverpool da circa 100 milioni per portare il georgiano ad Anfield nella stagione 25/26. Il piano dei Reds era infatti quello di lasciare in prestito Kvara per quest'anno a Napoli, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio. La proposta però è stata rimandata al mittente dalla società campana.